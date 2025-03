Joseph Lu, è uscito il suo nuovo singolo "Oniric"

Roma, 10 mar. - È uscito "ONIRIC", il nuovo singolo del musicista siciliano Joseph Lu, il "Pianista dei sogni", che ha riscosso grande successo negli Stati Uniti, a Los Angeles, con il brano "Power of love" ai World Entertainment Awards. Il brano, disponibile su tutte le piattaforme, tra cui Spotify, Apple Music, Amazon Music, Tidal, YouTube Music, Deezer e sui social, è accompagnato da un video cartoon, disegnato, a mano libera, da bozzettisti indonesiani, con la Flipbook Animation, in bianco e nero, che meglio rappresenta la dimensione onirica, ossia il sogno.

L'opera descrive, mediante suoni che colgono lo spazio onirico ed intimo, l'epico viaggio di Ulisse, descritto come un' esplorazione dell'inconscio, come una metafora della conoscenza e come un percorso dentro la nostra anima per cercare la genesi della vita.

Joseph Lu narra, attraverso la dimensione onirica, il viaggio di Ulisse, che è un itinerario in "un tempo fuori dal tempo", come dice l'indovino Tiresia e, con le sue note variegate e dai suoni multiformi, coglie il senso della vita avventurosa di Ulisse, definito l'eroe politropo, ossia dai mille aspetti, ricco di sapere, sempre alla costante ricerca di nuove terre da esplorare e conoscere. Viaggiare significa anche esplorare e Joseph Lu, mediante i sogni in cui entra con la musica, esplora l'interiorità umana e la descrive.

Il pianista dei sogni racconta la molteplicità dei volti di Ulisse attraverso il mistero della sua musica dalle mille sfaccettature, che varca i confini dell'impossibile e dell'ignoto e ci introduce oltre l'esistente. Ulisse percorre, grazie alla musica di Joseph Lu, suo compagno di viaggio onirico, estensioni e abissi dello spazio fisico e mentale, esplorando la realtà intrisa di immaginazione. Il viaggio di Ulisse, nella poetica del compositore siciliano, rappresenta la nostra interiorità, vissuta mediante i nostri sogni.

La particolarità del brano è rappresentato dalla colonna sonora, che è costituita come afferma Joseph Lu: "da strumentazioni atipiche, che raramente suonano insieme, le quali rappresentano la dimensione del sogno, in cui molte realtà si uniscono senza un nesso e senza un senso apparente. L'insieme della chitarra elettrica, del pianoforte classico e il Duduk, strumento antico ancestrale, nato nel Caucaso meridionale e diffusosi in tutto il Mediterraneo, conferisce una particolare singolarità al suono che ci fa immergere in una dimensione atemporale, che vive nel profondo della nostra natura umana e divina.

'ONIRIC' è un viaggio da percorrere con la musica, che è depositata nei nostri sogni, che ci consente di raggiungere le mete della nostra essenza, del nostro universo interiore".