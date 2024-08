Jenin, "la mia casa è inabitabile" dopo incursione israeliana

Roma, 6 ago. (askanews) - "La mia casa ora è inabitabile": lo dice Oday Subhi Hanoun, un palestinese di Jenin, dopo che i bulldozer israeliani hanno raso al suolo la sua abitazione e quella di un vicino. Le autorità palestinesi nella giornata di martedì 6 agosto hanno annunciato la morte di 12 persone in tre raid distinti in Cisgiordania dove la violenza è ormai quotidiana.

"La ruspa è entrata qui, ha distrutto i pilastri di casa del mio vicino, è entrata dentro. Abbiamo pensato che avrebbero distrutto tutto il quartiere. Poi è uscita e abbiamo pensato "grazie a Dio pare che si ritirino". Ma sono tornati e hanno distrutto la casa e il tetto è caduto. Poi si sono spostati qui da me. Avevo un giardino qui. Sono entrati in casa, hanno demolito la porta e sono entrati in camera" racconta Oday Subhi Hanoun.