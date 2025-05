Italia-Arabia Saudita, Lepore: al centro collaborazione openBIM

Roma, 13 mag. - "Desidero ringraziare l'associazione IBIMI per aver promosso questo convegno strategico, che mette al centro la collaborazione openBIM e lo sviluppo sostenibile in Arabia Saudita. In qualità di rappresentante di MS Desk Italy, ho illustrato le grandi opportunità per il comparto delle costruzioni e delle infrastrutture nel Regno e presentato una road map operativa per le nostre aziende. MS Desk Italy, forte del suo network locale, supporterà le imprese italiane con servizi di market entry, individuazione di partner sauditi e assistenza normativa su misura. Confidiamo che questo dialogo ad alto livello rafforzi la nostra presenza nel Paese e apra nuovi scenari di crescita, consolidando il ruolo dell'Italia nell'evoluzione infrastrutturale saudita".

Lo dichiara Giuseppe Lepore, Presidente MS Desk.