Italia-Africa, Meloni: piano Mattei concreto, parte da 5,5 miliardi

Roma, 29 gen. (askanews) - "Il nostro futuro dipende dal futuro del continente africano". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni parlando in aula al Senato in apertura del vertice Italia-Africa. "Piano Mattei per l'Africa è un piano concreto di interventi strategici concentrato su poche fondamentali priorità di medio e lungo periodo, basta alla logica di risorse in miriadi di piccoli interventi che non producono risultati significativi".

Il piano, che parte da 5,5 miliardi di euro ha sottolineato Meloni, non è "a scatola chiusa da imporre e calare dall'altro come è stato fatto in passato", ha aggiunto Meloni, è una piattaforma programmatica aperta alla collaborazione"