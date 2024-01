Italia-Africa, Meloni: appproccio Italia pionieristo anche per Ue

Roma, 29 gen. (askanews) - "Il nostro obiettivo è replicare in tutti i Paesi interessati i modelli che avranno maggiore successo, non ci siamo presentati con un progetto definito e chiuso ma abbiamo presentato un'idea e stiamo raccogliendo le indicazioni di queste nazioni. Nelle prossime settimane convocheremo la cabina di regia per la stesura definitiva e per fare partire i primi progetti concreti".

Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nelle dichiarazioni alla stampa a Palazzo Madama dopo i lavori del vertice Italia-Africa sottolineando "l'approccio pionieristico che l'Italia intende fare anche in rapporto all'Unione europea".

"Non volevamo semplicemente fare filosofia, perché ci si presenta sempre con grandi idee che poi stentano a diventare fatti concreti", ha aggiunto la premier.