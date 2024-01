Italia-Africa, Bonelli: "Non chiamatelo Mattei, ma piano Eni-Meloni"

Roma, 29 gen. (askanews) - "Sapete che oggi al Senato la premier Meloni ha aperto questa conferenza Italia-Africa. Io non lo chiamerò piano Mattei, ma lo chiamerò piano Eni-Meloni": così Angelo Bonelli, leader di Alleanza Verdi e Sinistra, in una conferenza stampa alla Camera intitolata "Ombre sul Piano Mattei".

"Poche ore fa la premier Meloni ha detto che saranno individuati e spesi 5,5 miliardi di euro, 3 derivanti dal Fondo italiano per il clima, 2,5 miliardi per quanto riguarda i fondi per gli aiuti allo sviluppo", ha proseguito Bonelli.

"Dico subito una cosa alla premier Meloni: il Fondo italiano per il clima prevede espressamente nelle sue finalità che siano rispettati gli accordi internazionali sul clima. Questa modalità per cui si usano 3 miliardi di euro per prendere il gas in Africa non rispetta questi accordi internazionali sul clima, è una violazione della norma, è inaccettabile, su questo noi daremo battaglia in tutte le sedi opportune", ha aggiunto.

"É un utilizzo improprio delle risorse per un baratto inaccettabile che compromette il futuro dell'Africa e lo porta verso una destinazione per noi inaccettabile", ha aggiunto.