Italgas accelera sullo sviluppo della rete in Grecia: nasce Enaon

Atene, 14 feb. (askanews) - Il gruppo Italgas accelera sullo sviluppo della rete del gas in Grecia. Ad un anno e mezzo dalla acquisizione della società di distribuzione, l'amministratore delegato, Paolo Gallo, ha fatto il punto da Atene sui risultati raggiunti. 800 chilometri di nuove reti e 25 città coperte. Gli obiettivi futuri prevedono investimenti destinati a crescere. L'occasione è stata quella della presentazione del nuovo nome del gruppo greco che prende il posto di Depa, Enaon, unione delle due parole greche 'uno' e 'in', a sugellare la riorganizzazione delle attività per una maggiore efficienza. Una cerimonia che ha visto la presenza della presidente di Italgas, Benedetta Navarra, del ministro dell'Ambiente e dell'Energia, Theodoros Skylakakis, del ministro dello Sviluppo, Kostas Skrekas e dell'ambasciatore d'Italia in Grecia, Paolo Cuculi.

Nel 2024 il servizio arriverà in altre 13 città. L'obiettivo finale è di 11mila chilometri di nuove reti.

Ha spiegato l'a.d. di Italgas Paolo Gallo: "L'accelerazione riguarda due direttive: la trasformazione digitale della rete e raggiungere quelle aree che ancora non hanno il gas in rete. Noi abbiamo detto che a fine piano vorremmo avere un po' meno di un milione di contatori, i clienti sono di più. Siamo sulla traiettoria giusta, sapevamo che all'inizio sarebbe stata più difficile ma è esattamente quello che è successo in Sardegna, Stiamo replicando quello che è successo in Sardegna".

Soddisfatto il ministro greco dell'energia Theodoros Skylakakis, che punta ad incentivare il biometano, proprio nella direzione dello sviluppo futuro della rete greca che ha visto Enaon, al suo debutto, stringere un accordo con l'Associazione ellenica dei produttori di biogas per la conversione delle proprie produzioni in biometano da immettere nelle reti di distribuzione. "E' molto importante - ha detto il ministro - per noi essere un partner di una compagnia italiana, una importante compagnia italiana, ed essere in grado di costruire questa infrastruttura per il futuro. Quello a cui stiamo pensando è a sussidi di breve termine che durino pochi anni e aiutino a creare la logistica e la necessaria infrastruttura per il trasporto delle biomasse verso gli impianti di biometano perché è importante far partire questa industria che sta soffrendo di scarsità di materiale per funzionare in Grecia".

Con Enaon dunque Italgas volta pagina e unisce i tre precedenti distributori per arrivare a distribuire gas con una tariffa unica, come in Italia.

"L'aver creato un unico Dso - ha sottolineato Gallo - ha come obiettivo quello di vedere la Grecia come un unico territorio, non come tre territori, come è stato finora, per poter fornire un servizio di qualità elevata allo stesso prezzo a tutti i cittadini greci, a tutti i commercianti greci, a tutte le industrie greche".