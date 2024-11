ITA0039, certificazione Gold per Il Caffè Royale in Scozia

Roma, 6 nov. - Il panorama della cucina italiana in UK si arricchisce di un nuovo protagonista: il Caffè Royale, situato al numero 71 di Glasgow Road, a Paisley, una città con una ricca storia industriale, vicinissima a Glasgow, in Scozia. Dopo un attento audit ispettivo, ITA0039 by ASACERT, ha decretato il livello Gold per il ristorante che entra a pieno titolo a far parte della prestigiosa rete di ristoranti certificati 100% Italian Taste. Dietro al successo del Caffè Royale c'è la passione e l'esperienza di Colin Guthrie, chef con quasi 40 anni di carriera alle spalle. Colin, che ha sempre lavorato in ristoranti italiani, racconta che il sogno del Caffè Royale è nato circa sei anni fa. Il design del locale si ispira ai viaggi della coppia in Italia e all'esperienza lavorativa di Colin in Sicilia, durante gli anni '90. "La cucina italiana è la mia passione da sempre," afferma lo chef. "Il nostro menu celebra i sapori delle diverse regioni d'Italia e delle sue isole, con piatti che abbracciano tradizioni e ingredienti unici." Il Caffè Royale offre un'esperienza culinaria che va ben oltre la semplice degustazione. È un vero e proprio viaggio tra i sapori e le tecniche che caratterizzano la cucina italiana. "La nostra cucina è rigorosamente italiana", sottolinea Colin, "con un'attenzione particolare a ingredienti freschi e autentici, come coniglio, polpo, pasta fresca e crostacei." Tra i piatti che spiccano nel menu, il Brodetto all'Anconetana, una zuppa di pesce tipica delle Marche, rappresenta il cuore della filosofia culinaria del ristorante: semplicità e autenticità che sprigionano sapori unici. Secondo Colin, il segreto della cucina italiana risiede nella freschezza e qualità degli ingredienti, combinati alla passione che ogni cuoco mette nel mantenere intatti i sapori originali. "Spesso i piatti più semplici sono quelli che esprimono al meglio l'essenza della cucina italiana. Penso agli Spaghetti aglio, olio e peperoncino - pochi ingredienti, ma se usati bene, regalano un'esplosione di sapori." L'atmosfera accogliente del Caffè Royale riflette il calore dell'ospitalità italiana. Il ristorante è adatto a famiglie e propone un'ampia selezione di ottimi vini, caffè di alta qualità e, per completare il tutto, offre anche gelato artigianale fatto in casa. Il servizio è improntato alla massima attenzione e ogni piatto viene preparato su ordinazione, garantendo così freschezza e qualità. Paisley, dove si trova il Caffè Royale, è una cittadina con una storia affascinante. Un tempo centro dell'industria tessile, famosa per la produzione delle tipiche stoffe scozzesi e del caratteristico motivo a goccia chiamato "Paisley", la città ha conservato il suo fascino storico, con numerosi edifici vittoriani e il famoso Paisley Abbey. È in questo contesto che il Caffè Royale si inserisce come ambasciatore della cucina italiana, portando un pezzo d'Italia nel cuore della Scozia. La certificazione ITA0039 by ASACERT, valorizza il ristorante come autentico rappresentante del 100% Italian Taste, conferma il ruolo di Caffè Royale come punto di riferimento per chi cerca la vera cucina italiana nel Regno Unito. In un panorama sempre più minacciato dall'Italian Sounding, il ristorante di Colin e Claire si distingue per la sua dedizione alla qualità e all'autenticità, rendendo omaggio alla vera tradizione culinaria italiana.

La certificazione ottenuta dal Ristorante Caffè Royale conferma, una volta di più, l'impegno dei ristoratori italiani all'estero per offrire cibi autentici e di alta qualità di filiera italiana", dichiara Fabrizio Capaccioli, AD di ASACERT e ideatore del protocollo di certificazione ITA0039.