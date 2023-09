Ita-Lufthansa, Salvini: spero che l'ok arrivi il prima possibile

Milano, 11 set. (askanews) - Quello di Ita-Lufthansa "non è un mio dossier", ma "spero che l'ok arrivi il prima possibile". Lo ha detto il vicepremier, Matteo Salvini, a margine della conferenza stampa conclusiva del progetto 'On the road', in corso a Palazzo Pirelli, rispondendo a chi gli chiedeva dell'atteso via libera della Ue all'ingresso di Lufthansa nell'azionariato della compagnia aerea italiana.

"Se riusciamo a chiudere dopo tanti anni un capitolo problematico per i lavoratori e le lavoratrici, per i viaggiatori e le viaggiatrici, io sono contento", ha sottolineato il numero uno del ministero delle Infrastrutture e trasporti.