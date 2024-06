Ita-Lufthansa, Giorgetti: credo convoleremo a nozze, lavorato intensamente

Milano, 17 giu. (askanews) - Sulle "tanto sospirate nozze" tra Ita e Lufthansa, "tutto può accadere.. però io oggi a Cremona, in questo momento alle 16.06, credo che convoleremo a nozze, però tutto può essere... Sono convocati sposa e testimoni, però potrebbe anche non presentarsi il Don Abbondio della situazione". Così il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, interpellato a margine dell'incontro con l'Associazione industriali Cremona. "In questi giorni si è lavorato ancora molto intensamente, duramente. Diciamo che la data è fissata, sono convocati sposi e testimoni", ha proseguito.