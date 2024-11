Israele: ora l'obiettivo supremo è il rilascio degli ostaggi a Gaza

Milano, 27 nov. (askanews) - Dopo l'entrata in vigore alle prime ore di questa mattina in Libano della tregua con Hezbollah, il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha dichiarato che "l'obiettivo supremo" è il rilascio degli ostaggi ancora detenuti nella Striscia di Gaza.

"I risultati della campagna nel nord esercitano ulteriore pressione su Hamas" nella Striscia di Gaza, ha detto Katz in un discorso a Tel Aviv. Israele intende "fare tutti gli sforzi necessari per creare le condizioni per un nuovo scambio di ostaggi e riportare tutti a casa", ha aggiunto, dicendo che considera questo "l'obiettivo morale più importante" e "l'obiettivo supremo".