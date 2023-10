Israele, La Russa incontra i familiari di vittime e ostaggi

Roma, 25 ott. (askanews) - "Ho espresso ai familiari non solo la nostra vicinanza ma anche la certezza che sarà fatto tutto quello che l'Italia e io personalmente potremmo fare. L'obiettivo dei terroristi non è aiutare la Palestina ma al contrario rendere più lontana e impossibile una libera e pacifica convivenza tra israeliani e palestinesi. E solo chi pensa che sia giusto che Israele non abbia il diritto all'esistenza può continuare a mettere sullo stesso piano l'atto di terrorismo e la reazione di Israele": lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa a margine dell'incontro con i familiari delle vittime e dei rapiti in Israele.