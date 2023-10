Israele, Formentini (Lega): "Salvare gli accordi di Abramo"

Roma, 11 ott. (askanews) - "La forza dell'Italia sta nella nostra unione nel condannare Hamas e nel nostro collocamento nel campo occidentale, negli scorsi anni non era così. Siamo un attore credibile in quella che è una battaglia in difesa delle nostre democrazie che sono sotto attacco", lo ha detto questa mattina l'onorevole Paolo Formentini, vicepresidente della commissioni Esteri della Camera, intervenuto a Largo Chigi, il format di The Watcher Post. "Oggi assistiamo a una radicalizzazione della società palestinese - ha aggiunto - la gioventù palestinese non crede più nella pace, degli accordi di Oslo non resta più nulla, per noi adesso la priorità è salvare gli accordi di Abramo, ecco perché il nuovo governo di unità nazionale israeliano dovrà parlare con l'Arabia Saudita". "La battaglia dell'Italia che da tempo anche io sto conducendo in seno alla Nato - ha concluso - è quella di concentrare le attenzioni sul fianco sud, da cui arrivano minacce tremende per tutta l'alleanza e dove sarebbe opportuno concentrare più risorse".