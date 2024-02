Israele dichiara presidente brasiliano Lula "persona non grata"

Milano, 19 feb. (askanews) - Israele ha dichiarato il presidente brasiliano Luiz In cio Lula da Silva "persona non grata" dopo le dichiarazioni in cui ha affermato che a Gaza si sta consumando un genocidio che ha paragonato alle azioni di Adolf Hitler e all'Olocausto.

Il ministro degli Esteri israeliano Israel Katz questa mattina ha convocato l'ambasciatore brasiliano sottolineando che "affermazioni come queste sono totalmente inaccettabili" . "Le parole del presidente brasiliano Lula quando ha paragonato la giusta guerra dello Stato di Israele contro Hamas, che ha ucciso e massacrato gli ebrei, a Hitler e ai nazisti sono una vergogna e un grave attacco antisemita contro il popolo ebraico e lo Stato d'Israele", ha dichiarato Katz.