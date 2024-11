Milano, 28 nov. (askanews) - Il portavoce dell'esercito israeliano ha avvertito i residenti libanesi che devono rientrare nel sud del paese di non avvicinarsi alle aree dove è ancora dispiegato l'esercito israeliano. Daniel Hagari ha sottolineato che l'accordo di cessate il fuoco sarà graduale e che l'esercito israeliano informerà i libanesi che ritornano in alcune zone del sud quando potranno "ritornare nella zona in completa sicurezza".