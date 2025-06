Iran, Rutte: Cruciale per alleati Israele impegno per de-escalation

Stoccolma, 13 giu. (askanews) - Il Segretario generale della Nato, Mark Rutte, ha dichiarato che è "cruciale" per gli alleati di Israele impegnarsi per allentare la tensione, dopo che Israele ha colpito decine di obiettivi in Iran, inclusi siti nucleari e militari di Teheran.

"Penso che ora sia cruciale per molti alleati, compresi gli Stati Uniti, impegnarsi, mentre parliamo, per la de-escalation. So che lo stanno facendo e credo che sia ora la priorità assoluta", ha dichiarato Rutte ai giornalisti in una conferenza stampa a Stoccolma, sottolineando che si è trattato di un'azione "unilaterale" da parte di Israele.