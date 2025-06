Iran, Meloni: Putin? Non può essere mediatore chi fa guerra

Kananaskis (Canada), 18 giu. (askanews) - "Sul tema della possibilità che Putin medi" tra Iran e Israele "francamente dalle interlocuzioni di questi giorni non mi pare che ci fosse questa grande disponibilità da parte di nessuno, se devo essere onesta. Per come la vedo io francamente affidare a una nazione in guerra la mediazione su un'altra guerra non mi sembrerebbe proprio l'opzione migliore da prendere in considerazione. Ma non è un'opzione sul campo anche dalle parole che ho ascoltato personalmente in questi giorni". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parlando con i giornalisti al termine del G7 in Canada.

"Se poi visti i rapporti che Putin ha con gli ayatollah vuole convincerli a dismettere il programma nucleare, a meno che non lo sostenga, noi siamo ovviamente disponibili", ha aggiunto.