Iran, Meloni: potenziali enormi rischi da destabilizzazione regione

Roma, 23 giu. (askanews) - La situazione tra Israele e Iran "si è aggravata a seguito dell'attacco statunitense a tre siti nucleari iraniani, non ci sfuggono i potenziali enormi rischi derivanti da una ulteriore destabilizzazione di una regione già molto provata".

Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nelle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio europeo.

In questa fase, ha proseguito Meloni, è "importante il dialogo tra governo e parlamento, tra governo e opposizione" e "farò del mio meglio per ampliare questo dialogo".

"Noi consideriamo molto pericolosa l'ipotesi che l'Iran si doti dell'arma nucleare, un Iran come potenza nucleare non rappresenterebbe solamente un pericolo vitale per Israele, ma porterebbe a una rincorsa a dotarsi di armi atomiche da parte degli altri attori dell'area, innescando un effetto domino che sarebbe molto pericoloso anche per noi" ha aggiunto Meloni.