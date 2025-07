IOSNO, il tour che ha portato la mindfulness a teatro

Roma, 29 lug. (askanews) - Il tour di IOSNO, che ha portato la mindfulness nei teatri italiani partendo da Napoli il 22 febbraio e terminando a Torino il 5 maggio, ha registrato il tutto esaurito in tutte e cinque le date, segnando un successo significativo per un evento di questo genere. IOSNO, pseudonimo di Alessio Andrea Balza, che ha appena pubblicato 'Vivere Mindfulness', un libro che sta diventando un caso editoriale grazie al passaparola. Il testo propone pratiche concrete, radicate nella vita quotidiana, per allenare l'attenzione e ritrovare la presenza senza spiritualismi astratti, ha trasformato la pratica della mindfulness in un'esperienza teatrale coinvolgente, aprendo le porte a un pubblico variegato: ricercatori interiori, curiosi, VIP, imprenditori e aziende strutturate.

"La mindfulness non è una tecnica, ma un modo di guardare", spiega IOSNO, sottolineando il desiderio di rendere questa pratica più vicina alla vita quotidiana e meno distante o teorica. Il tour ha mostrato come la consapevolezza possa essere integrata nel lavoro, nelle relazioni e nei momenti ordinari, offrendo benefici concreti. "Il momento presente non richiede sforzo: chiede solo verità con se stessi", un concetto che ha trovato risonanza anche nel contesto aziendale. Diversi studi recenti confermano infatti come la mindfulness possa ridurre stress e burnout, favorendo benessere mentale e produttività.

"Ci identifichiamo troppo spesso con i nostri pensieri", afferma ancora, evidenziando l'importanza di adattare le pratiche interiori ai ritmi e alle sfide della società contemporanea. Lo spettacolo non si limita a trasmettere conoscenze, ma invita a un'esperienza diretta attraverso esercizi semplici e profondi, come la camminata consapevole o la focalizzazione su oggetti quotidiani. "Non tutti possono permettersi un ritiro spirituale tra le montagne, ma anche una serata a teatro può accendere in noi semi di consapevolezza", aggiunge.

Il successo del tour ha suscitato l'interesse anche di personalità del mondo dello spettacolo e dell'impresa, che si sono avvicinate con l'intento di esplorare percorsi di consapevolezza modellati sulle proprie esigenze. "Le pratiche di mindfulness stanno trovando spazio anche tra imprenditori, artisti e personaggi pubblici. perché in fondo, tutti cerchiamo la stessa cosa: pace dentro."

Guardando avanti, il progetto IOSNO punta a espandersi, con l'intento di portare questa esperienza a un pubblico ancora più ampio. Le prospettive sono incoraggianti: oggi solo il 6% delle aziende italiane promuove una cultura realmente inclusiva, mentre il 61% dei lavoratori esprime il bisogno di ambienti più aperti e umani. La mindfulness può contribuire a colmare questo divario, aiutando a costruire contesti più sani, consapevoli e collaborativi.

In conclusione, il tour IOSNO non ha solo portato la mindfulness a teatro: ha dimostrato che è possibile viverla ovunque, senza bisogno di ritirarsi dal mondo. "L'importante è rimanere fedeli a sé stessi", è l'invito finale, semplice e universale, che lascia spazio a un'esplorazione personale della consapevolezza