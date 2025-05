Intramontabile 2CV, un raduno in Francia con gli esemplari più strani

Milano, 31 mag. (askanews) - C'è una due cavalli in stile bat-mobile, un'altra trasformata in vasca da bagno e un'altra ancora a due teste. Il mito della 2CV è intramontabile: migliaia di appassionati e quasi 3.000 Citroen 2CV si sono date appuntamento nel sud della Francia per il 30° Raduno Nazionale dei Club Francesi 2CV. Il raduno ad Adge, nel dipartimento francese dell'Hérault, richiama appassionati da tutto il paese, alcuni alla ricerca di pezzi di ricambio, altri desiderosi di mettere in mostra le loro classiche personalizzate.