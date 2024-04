Industrial Valve Summit alle porte, dal 14 al 16 maggio a Bergamo

Roma, 12 apr. (askanews) - Bergamo è pronta ad accogliere la quinta edizione dell'Industrial Valve Summit, il più importante evento internazionale dedicato alle tecnologie delle valvole industriali. L'appuntamento, promosso da Confindustria Bergamo e Promoberg, si terrà dal 14 al 16 maggio.

Il comparto italiano delle valvole industriali, secondo il report Ivs-Prometeia realizzato con il contributo di Confindustria Bergamo, si conferma un'eccellenza nel contesto competitivo europeo. Nel 2022, quasi 4 valvole per l'Oil and Gas su 10 prodotte in Europa sono state realizzate in Italia. A quota 3 miliardi il valore della produzione e in aumento del 12% il fatturato.

Per il presidente di Confindustria Bergamo, Giovanna Ricuperati: "Il settore della valvole Oil and Gas è una delle eccellenze del territorio nazionale con un focus specifico in Lombardia e con un centro ancor più vicino alla provincia di Bergamo nello specifico. Per questo un summit internazionale che vede la presenza di migliaia di operatori determina un momento di rafforzamento di questa filiera che sta allargando, tra l'altro la sua dimensione dall'oil and gas alle nuove fonti energetiche, parliamo di idrogeno, parliamo di acqua".

Dell'importanza dell'evento per il territorio ha parlato l'amministratore delegato di Fiera di Bergamo, Davide Lenarduzzi:

"Ivs è una fiera internazionale, è uno strumento di lavoro per una delle filiere più importanti a livello internazionale. Parliamo di valvole oil and gas per il mondo non solo petrolchimico, ma anche dell'acqua e di altri fluidi. Ma ci piace ricordare che l'esperienza che offre questa manifestazione agli operatori che espongono e che visitano va anche al di fuori della fiera e contamina in maniera positiva tutto il territorio".

Per l'amministratore delegato di Omb Valves, Fabio Brevi: "La fiera Ivs è una fiera sostanzialmente che abbiamo voluto insieme ad altri operatori, nostri concorrenti, ma in questo caso partner, e quindi la fiera è stata voluta per spingere il nome dei valvolieri italiani nel mondo che fanno la gran parte del mercato".

Previsto, per l'edizione 2024, un nuovo primato di espositori con oltre 310 adesioni.