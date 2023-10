Indonesia in festa, nato un rarissimo rinoceronte di Sumatra

Milano, 2 ott. (askanews) - E' nato un rarissimo rinoceronte di Sumatra, una specie a un passo dall'estinzione, al santuario Way Kambas, sull'isola indonesiana di Sumatra. Questa rara nascita fornisce una spinta agli sforzi di conservazione di questo animale. Il World Wide Fund for Nature stima che ci siano meno di 80 rinoceronti di Sumatra rimasti nel mondo, per lo più nelle isole indonesiane di Sumatra e del Borneo. E' la terza figlia della 23enne "Ratu" nel santuario e quarto rinoceronte di Sumatra nato a Way Kambas.