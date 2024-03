InCyber, a Lille in migliaia al forum di cybersecurity

Lille (Francia), 27 mar. (askanews) - Hacker etici, start-up ed esperti di sicurezza informatica si sono dati appuntamento a Lille, in Francia, per il forum di cybersecurity InCyber, in un contesto segnato dagli attacchi informatici che hanno preso di mira il Paese nelle ultime settimane e a pochi mesi dai Giochi Olimpici.

Per tre giorni, migliaia di persone, tra utenti, fornitori di servizi e di soluzioni, consulenti, forze dell'ordine, agenzie governative, scuole e università, hanno l'opportunità di scambiarsi le ultime informazioni sullo stato della minaccia online e sui modi migliori per proteggersi, parlando di ecosistemi della cybersecurity e "digitale affidabile".

La sedicesima edizione del forum si svolge in un momento in cui attacchi informatici di "intensità senza precedenti", secondo il governo, hanno colpito diversi ministeri e amministrazioni francesi.