Incendi Hollywood, Ventura: crisi climatica non trama ma realtà

Roma, 16 gen. (askanews) - "Hollywood non si limita più a raccontare la crisi climatica: la vive. Los Angeles brucia da giorni senza che nessuno riesca a spegnere le fiamme. Ho constatato personalmente il poco interesse degli Stati Uniti per il cambiamento climatico durante il COP29 a Baku, dove ho partecipato come rappresentante di OICE. La combinazione di siccità prolungate, ondate di calore estreme e venti forti crea condizioni ideali per incendi devastanti. Questi incendi colpiscono non solo la California, ma anche aree mediterranee, spesso a causa dell'abbandono delle foreste. È fondamentale gestire in modo attivo le aree forestali e rurali, poiché abbandonarle a se stesse comporterebbe il rischio di incendi. Pertanto, è necessario favorire valutazioni il più oggettive possibile per mappare il rischio di incendi, in modo che queste informazioni possano influenzare positivamente le attività di pianificazione e prevenzione del territorio. In particolare, se sappiamo che un'area è a rischio dobbiamo dare delle priorità di intervento ad azioni di prevenzione e monitoraggio. La vera sfida non è quindi fronteggiare le emergenze attuali, ma pianificare un futuro in grado di resistere ai cambiamenti climatici. Come progettisti, abbiamo una responsabilità cruciale. Dobbiamo valutare con attenzione le direzioni di espansione di centri urbani, evitando di invadere aree ad alto rischio. Non si può più progettare ovunque: il rispetto delle aree sensibili è oggi più importante che mai. E' essenziale tener conto delle caratteristiche e delle criticità del territorio per garantire una gestione sostenibile. La crisi climatica non è più un futuro lontano: è una realtà che impone azioni concrete e immediate". Lo afferma in un video l'Ingegner Francesco Ventura, Amministratore Unico VDP Srl.