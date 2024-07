Roma, 12 lug. (askanews) - Almeno 16 studenti sono stati uccisi in Nigeria centrale, dopo che la loro scuola è crollata mentre erano in corso gli esami. I soccorritori sono al lavoro per trarre in salvo le persone rimaste intrappolate sotto le macerie, mentre i genitori cercano disperatemente i loro figli. Nelle immagini una veduta aerea del luogo della tragedia.