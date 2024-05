Milano, 23 mag. (askanews) - Monaci e devoti si sono riuniti al Boudhanath Stupa in Nepal per celebrare il 2568° anniversario della nascita di Buddha. Il festival, noto anche come Buddha Jayanti, commemora la nascita, l'illuminazione e la morte del Buddha. Si tiene ogni anno al Boudhanath Stupa di Kathmandu, uno dei luoghi di pellegrinaggio più sacri del buddismo tibetano.