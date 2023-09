In Marocco la gente continua a dormire in strada per paura di crolli

Marrakesh, 12 set. (askanews) - A tre giorni dal violento terremoto che ha colpito il Marocco, a Marrakesh regna ancora la paura e molti abitanti non sono ancora rientrati nelle case pericolanti. Tanti dormono in strada e nelle tende, decine di persone si sono accampate in piazza Mellah e hanno trascorso un'altra notte per strada.

Ma la situazione più difficile è quella degli abitanti dei villaggi delle zone montuose dell'Alto Atlante che sono abbandonati a se stessi mentre gli aiuti tardano ad arrivare.