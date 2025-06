In Kenya i dimostranti inferociti fanno scappare la polizia

Nairobi, 25 giu. (askanews) - Violenti scontri della polizia a Nairobi, capitale del Kenya, con i manifestanti, mentre migliaia di persone sono scese in piazza per esprimere la loro rabbia contro la violenza degli agenti e per ricordare le enormi proteste antigovernative di un anno fa contro la proposta di aumentare le tasse che portarono all'assalto del parlamento.

Nel video di AfpTv, si vedono i poliziotti che usano una frusta contro un manifestante che indossa una tuta arancione, mentre da una strada posteriore sbuca una folla inferocita che spinge gli agenti a fuggire. Sullo sfondo, ancora, si vede un'ambulanza avanzare, tra gas lacrimogeni e cannoni ad acqua.

Da mercoledì 24 giugno, inoltre, il governo kenyano ha ordinato alle emittenti tv e radiofoniche di fermare le coperture mediatiche live delle proteste, in occasione del decimo anniversario delle massicce manifestazioni antigovernative. Il grande gruppo multimediale Standard Group, ricorda che "minacce simili" furono fatte al culmine delle proteste del 2024. Allora Amnesty International condannò il divieto, affermando che "silenziare la stampa non è la soluzione".