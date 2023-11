In Indonesia preghiera di massa dei rifugiati Rohingya dopo l'ultimo sbarco

Bireun (Indonesia), 20 nov. (askanews) - Preghiera di massa dei rifugiati Rohingya a Bireun, nella provincia indonesiana di Aceh, dopo l'ultimo sbarco, per scongiurare il rischio di essere ricacciati in mare. Queste persone fanno parte degli 800 Rohingya che sono arrivati nella provincia musulmana, in almeno cinque imbarcazioni, la scorsa settimana, uno dei maggiori sbarchi di riufugiati Rohingya da quando il Myanmar ha lanciato una vera e propria campagna militare contro la minoranza etnica, nel 2017. Il loro status ad Aceh è tutt'altro che assicurato e i locali dicono che potrebbero ancora costringere i nuovi arrivati a tornare in mare.