In Grecia l'inclusione parla italiano, all'Air show di Atene la pattuglia di piloti disabili

Atene, 6 set. (askanews) - Un tricolore inclusivo nei cieli della Grecia; Italia in primo piano all'Athens Flying Week 2023, il più importante evento aeronautico ellenico e tra i principali air show europei che si è svolto nel primo week end di settembre, sulla base aerea di Tanagra, a nord di Atene.

Anche se non erano presenti le Frecce Tricolori, impegnate al Gran Premio di Monza, il nostro Paese è stato rappresentato dal WeFly! Team, la prima e più importante pattuglia aerea al mondo, in cui due dei tre piloti sono persone con una disabilità ma, pur essendo in carrozzina, volano ad altissimo livello tra i migliori piloti del mondo.

L'Aeronautica Militare era, comunque, presente con un elicottero Leonardo HH-139 e un equipaggio del 15° Stormo che ha dato dimostrazione delle tecniche di Ricerca e soccorso (Sar) e recupero con il verricello, con cui vengono tratte in salvo le persone in zone impervie o in mare.

Emozioni oniriche, invece, con il campione di acrobazia in aliante Luca Bertossio che ha fatto sognare il pubblico di Tanagra con una esibizione in notturna e si è reso anche protagonista di un volo in formazione con un F-16 della Forza aerea danese.

Per il resto, la manifestazione aerea greca è stata un crescendo di adrenalina, grazie alle esibizioni del caccia di quinta generazione F-35 del U.S. Air Force e di diverse pattuglie aeree come i Saudi Hawks dell'Arabia Saudita, gli spagnoli della Patrulla Aguila con i Casa-101 e gli straordinari Al Fursan, cugini emiratini delle nostre Frecce Tricolori che volano sugli stessi jet italiani Mb-339.

E poi, naturalmente, nei cieli di Tanagra il meglio dell'aviazione greca, dagli storici F-4 Phantom ai moderni Rafale, passando per elicotteri, truppe speciali, Mirage ed F-16.

(Immagini Athens Flying Week)