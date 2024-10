In Giappone si festeggiano i 50 anni di Hello Kitty

Roma, 30 ott. (askanews) - In Giappone si fa festa alle porte di Tokyo per il compleanno di Hello Kitty, che compie 50 anni. Nel parco a tema Sanrio Puroland i fan celebrano l'iconico personaggio giapponese tra attrazioni, spettacoli a tema e gadget di ogni tipo dedicati a lei e ai personaggi del suo universo di fantasia: peluche, cerchietti, fiocchetti, mollette, borse.

Hello Kitty è quasi uno dei simboli del Giappone, incarna il lato "kawai" (carino) della cultura popolare giapponese. Creata nel 1974 è diventata un successo mondiale: il suo volto è presente su decine di migliaia di prodotti venduti in tutto il mondo, anche su vestiti ed elettrodomestici.

È un personaggio dai tratti schematici e secondo il gruppo giapponese Sanrio, che ne gestisce la licenza, in realtà è una bambina di Londra e non un gatto. Ha fan che la seguono e amano da decenni e ancora adulti continuano a comprarne prodotti, trasmettendo la passione alle nuove generazioni.