In Germania storico successo per estrema destra dell'AfD in Turingia

Berlino, 2 set. (askanews) - In Germania storico successo per l'estrema destra alle elezioni regionali in Turingia. Per la prima volta nella storia, Alternativa per la Germania (AfD) ha vinto un'elezione regionale, imponendosi come primo partito nell'ex stato della Germania dell'est con circa il 33% dei voti. Un partito di estrema destra non vinceva una elezione di questo livello dal secondo dopoguerra.

Nella vicina Sassonia, l'AfD è la seconda forza, di poco alle spalle dell'Unione Cristiano-Democratica (Cdu). Netta la sconfitta dei partiti della coalizione di governo, tra cui i Socialdemocratici (Spd) del cancelliere Olaf Scholz, i Verdi e i Liberali Democratici (Fdp).

"Come partito più forte, ovviamente inviteremo altri a partecipare ai colloqui", ha detto Bjoern Hoecke il leader Afd in Turingia dove comunque è improbabile che il suo partito governi per il rifiuto degli altri partiti a formare un governo con l'estrema destra. Hoecke è uno dei politici di estrema destra più controversi della Germania e quest'anno è stato multato due volte per aver deliberatamente utilizzato uno slogan nazista vietato.

Subito dopo gli exit poll alcuni cittadini hanno organizzato delle proteste contro l'estrema destra.

Il risultato è un duro colpo soprattutto per il cancelliere Olaf Scholz e ai Socialdemocratici (Spd) in vista delle elezioni nazionali del 2025.