In Francia auto su agricoltori che protestano, muore manifestante

Pamiers, 23 gen. (askanews) - In Francia, a Pamiers, nel Dipartimento di Ariège nei Pirenei, un'auto ha travolto gli agricoltori che stavano bloccando una strada per protestare contro le difficoltà del settore uccidendo una donna; la figlia e il marito sono gravemente feriti.

A bordo tre persone, il conducente, 44 anni, non era sotto l'effetto di alcol e droga. L'auto si è infilata nella strada a due corsie chiusa per le proteste - che stanno dilagando in tutta Europa, Italia compresa - ha travolto il muro di balle di fieno che bloccava la strada, ha investito i manifestanti e si è schiantata contro un trattore.

"L'auto - ha spiegato il prefetto del Dipartimento di Ariège Simone Bertoux - è arrivata a tutta velocità: a pochi chilometri di distanza, aveva eluso un dispositivo destinato a vietare l'accesso a questa strada a due corsie, un dispositivo molto ben visibile con scivoli, chicane, scritte 'corsie chiuse', dovevi proprio voler provare a passare attraverso il blocco per entrare in quella strada. Era chiusa".

La donna aveva circa 30 anni secondo le prime informazioni. "Un dramma difficile da sopportare" ha commentato Arnaud Rousseau, il presidente del sindacato degli agricoltori francesi (Fnsea).