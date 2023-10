In Europa Facebook e Instagram a pagamento e senza pubblicità

Milano, 30 ott. (askanews) - Meta lancia anche in Europa la possibilità di pagare un abbonamento mensile per Facebook e Instagram ed evitare la pubblicità. Lo ha annunciato l'azienda prorietà di Zuckerberg che possiede i due social.

Il costo sarà di 9,99 sul web e 12,99 su mobile. Se non si vuole pagare, tutto rimane come adesso, precisa Meta, nessun cambiamento nell'usufruire del servizio. "Crediamo fermamente in una internet gratuita sostenuta dalla pubblicità" - ha scritto la società - che dia alle persone l'accesso a prodotti e servizi personalizzati indipendentemente dal loro status economico".