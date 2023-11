Roma, 7 nov. (askanews) - Una manifestazione palestinese in Cisgiordania, a Ramallah, è stata indetta in sostegno dei giornalisti che lavorano nella Striscia di Gaza, occhi e orecchie che testimoniano per le testate straniere del conflitto nella Striscia fra Israele e il gruppo palestinese Hamas.

Sono almeno 37 i giornalisti ed impiegati di varie testate uccisi dall'inizio della guerra un mese fa (32 palestinesi, quattro israeliani, un cittadino libanese).