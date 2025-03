Jenin, 11 mar. (askanews) - A Jenin in Cisgiordania folla in strada per i funerali di Ahmad Fathi Ahmad Salah, palestinese di 32 anni morto lunedì dopo essere stato, secondo testimoni, "falciato" da un veicolo militare israeliano. Il padre, Fathi Salah, dice "non aveva armi né coltelli né niente, aveva solo la moto che guidava".