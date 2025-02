In Austria raggiunto l'accordo di governo (senza l'estrema destra)

Vienna, 27 feb. (askanews) - Al termine del secondo round di consultazioni, il partito conservatore popolare austriaco (OEVP) ha annunciato l'accordo per una coalizione di governo a tre, la prima dal 1949 per il Paese alpino, che permette di tenere fuori il Partito della Libertà, di estrema destra, arrivato primo alle elezioni di settembre 2024. Il leader dell'OEVP Christian Stocker ha sottolineato che è stato trovato un "programma comune" - intitolato "Fai la cosa giusta adesso. Per l'Austria" - assieme ai socialdemocratici e ai liberali.

"Dietro di noi forse i negoziati governativi più difficili nella storia del nostro Paese - ha spiegato - È tanto più gradito che dopo due settimane di intense discussioni, durante le quali abbiamo potuto basarci sui risultati delle trattative in autunno, e in queste trattative, che sono andate avanti anche di notte, ora abbiamo raggiunto una svolta. Abbiamo raggiunto un accordo tra il Partito popolare, i socialdemocratici e i Neos".

Con il Paese di 9 milioni di abitanti rimasto senza governo per il periodo più lungo della sua storia moderna, l'accordo corona mesi di negoziati dopo la storica vittoria elettorale del Partito della Libertà (FPOe) con quasi il 29% a settembre. I negoziati tra il leader FPOe Herbert Kickl e l'OeVP - arrivata seconda con il 26% circa a settembre - per il potenziale primo governo austriaco di estrema destra, sono falliti a febbraio. L'OeVP, i socialdemocratici (SPOe) - terzo partito alle elezioni di settembre - e i liberali hanno ripreso i colloqui di coalizione dopo che un primo tentativo era saltato a gennaio.

Il nuovo governo - da programma - intende rafforzare l'integrazione e far firmare a tutti coloro che ottengono asilo una dichiarazione contro l'antisemitismo. Pronto anche un "divieto legale e costituzionale del velo" e la sospensione temporanea del ricongiungimento familiare "con effetto immediato" per i richiedenti asilo, ha affermato Stocker.