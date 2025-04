In anteprima il video "Visceral" di Mark In The Dark

Milano, 18 apr. (askanews) - In anteprima il video "Visceral", il primo singolo estratto da "The Tragic", il primo capitolo che compone il nuovo progetto musicale di Mark In The Dark.

Il brano, prodotto da Ricky Wijaya, è la narrazione di tragedie intime e relazioni spezzate, in cui si raccontano l'elaborazione della perdita e il tormento di un amore finito, attraverso atmosfere oscure e sonorità viscerali. L'estetica del progetto prende vita nell'immagine simbolica di uno sposo macchiato dal sangue del proprio amato, suicidatosi di fronte a lui sull'altare.

Un'immersione profonda nel synth e dark pop, con sonorità ispirate agli anni '80, in cui si esplora la complessità di una relazione tormentata, dove desiderio e sofferenza travolgono il protagonista, incapace di sottrarsi a un legame tanto intenso quanto distruttivo.

Mark In The Dark è un cantautore e performer di 21 anni di origine trapanese. Tra il 2023 e il 2024 ha intrapreso il suo primo tour girando in piazze, club e teatri non solo in Italia ma anche all'estero (Inghilterra, Lettonia e Francia). A novembre 2024 pubblica il suo album di debutto intitolato ''Hellmouth'' di genere prevalentemente dance con influenze rock e latin. Nel 2025 è intenzionato a esplorare ancora di più la sua stravaganza attraverso una nuova Era ispirata a opere horror/thriller dagli anni 70 a oggi. Il progetto di Mark In The Dark è promosso da LookUpMusicStaff.