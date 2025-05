In anteprima il video Tersicoreo il nuovo brano di Cristian Albani

Milano, 10 mag. (askanews) - In anteprima il video Tersicoreo di Cristian Albani, il primo brano di "Odds & Friends", la nuova live session bilingue di inediti del cantautore di Cesenatico. Questo progetto è il frutto di un incontro tra il piacere di suonare insieme dal vivo e la volontà di condividere tutti quei brani che, pur arrangiati e completi nel repertorio elettrico, non sono ancora riusciti a fare il loro ingresso in studio all'interno di un progetto delineato.

Tersicoreo" è un brano in italiano che paragona gli imprevisti della vita ad uno sgambetto. Invece di cadere a terra, la canzone ci invita a dissimulare gli ostacoli con un passo di danza che ne segua la musica. È un inno alla perseveranza nelle difficoltà, dal sound al contempo pop-rock e tradizionalmente cantautorale.

Le riprese video si sono svolte presso il Café Marivaux di Cesenatico, e sono state affidate a Lorenzo Fariselli e Alessandro Mazzoni, che a sua volta si è occupato dell'editing. Le riprese audio, il missaggio e il mastering sono stati affidati Lorenzo Ricci del Farmhouse Studio di Rimini. La fotografia e il backstage sono stati affidati al team di Frequenze (Alice Naso e Lara Botteghi).

A proposito del titolo: "Gli "odds and ends" sono le cianfrusaglie e i ninnoli che rimangono in fondo al cassetto del repertorio, ma che non per questo sono meno interessanti o di valore. A questi si incrociano i "friends", cioè i musicisti che compongono la mia band dal 2022: Giuseppe "Beppe" Gravina alla batteria, Matteo Idà al basso e Mattia Alpini alla chitarra" - spiega Albani.

L'artista racconta: "Oltre ad un lavoro di arrangiamento dal vivo di brani già elaborati in studio, con la band ci siamo sempre posta l'obiettivo di sviluppare anche idee inedite, nonostante il quartetto elettro-pop non sia necessariamente l'organico che ho in mente quando produco le mie canzoni. L'aspetto più godibile di questa collaborazione è sempre stato quello di giocare con i generi, le influenze e le propensioni musicali di ciascuno di noi per vedere fino a dove potevamo spingerci." Agli occhi dell'artista, questo ha permesso non solo di mettere insieme brani in lingue diverse (italiano e inglese) e risalenti a periodi di scrittura anche molto distanti tra loro (dal 2016 al 2023), ma di trovare tante soluzioni musicali innovative per ciascuna grazie all'apporto della band negli arrangiamenti.