Milano, 16 ott. (askanews) - In anteprima il video "Strange Bird", il singolo dei BowLand, La band, che nel 2018 ha conquistato il cuore del pubblico di X Factor Italia, annuncia l'uscita di "Gli Immortali - Original Soundtrack". Questo disco, colonna sonora del film omonimo diretto da Anne-Riitta Ciccone, sarà disponibile a partire dal 19 giugno. Il film, invece, debutterà nelle sale il 20 giugno.

Composto da 12 brani che fondono trip hop con sonorità etniche e arcaiche, "Gli Immortali - Original Soundtrack" offre un'esperienza prevalentemente strumentale. Le due tracce cantate, ""Strange Bird" e "We try to stay alive", che fungono da ouverture e chiusura del film e dell'album, conducono gli ascoltatori in un viaggio musicale onirico e sensuale.

"Strange Bird", primo singolo estratto, si caratterizza per le sue atmosfere eteree, suoni esotici e ritmi coinvolgenti, arricchiti da influenze mediorientali. Il brano riflette perfettamente il tema centrale del film, seguendo il viaggio emotivo della protagonista Chiara attraverso amore, rabbia, conflitti e accettazione. "Realizzare una colonna sonora è sempre stato uno dei nostri sogni. Il cinema ci affascina molto oltre al fatto che con la regista Anne-Riitta Ciccone c'è stata subito una grande intesa. Sin dalle prime parole è nata un'amicizia forte, corroborata da una grande stima reciproca", raccontano i BowLand.

L'uscita dell'album e del singolo coincide con il lancio del film "Gli Immortali", che narra la storia di Chiara e il suo viaggio attraverso le emozioni e le sfide della vita. I BowLand hanno creato una colonna sonora che combina suoni ancestrali e influenze moderne, offrendo un'esperienza sonora unica.