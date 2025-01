Milano, 9 gen. (askanews) - In anteprima il video "Respirare" il nuovo singolo di V!ktoria, un brano autobiografico nato spontaneamente, dove ogni parola scaturisce con naturalezza su un tappeto sonoro pop limpido e cristallino.

Provare la sensazione di essere soffocati da pareti opprimenti, un vuoto che si espande nello stomaco, la mancanza di respiro, l'arrivo della tachicardia e la paura di perdere il controllo. È un'esperienza che molti conoscono e che i consigli, seppur benintenzionati, di chi ci circonda spesso non riescono a lenire. Ma come affrontare tutto questo?

La risposta di V!ktoria è "Respirare": il messaggio centrale del brano invita a non temere i propri pensieri, ad affrontare le paure, rompere il legame che le trattiene e lasciarle andare. Solo così si può riscoprire la serenità racchiusa in un respiro profondo.

E quale scenario migliore per ritrovare pace e riempirsi di aria fresca e rigenerante, se non in montagna, tra alberi imponenti e la purezza della neve?

V!ktoria, all'anagrafe Greta, classe 2001, è una giovane cantautrice torinese. Fin da bambina ha mostrato una spiccata passione per il canto e le arti, che l'ha portata a coltivare il suo talento fino a diventare un'artista completa. Il suo percorso musicale è iniziato nel 2022 con l'uscita del singolo "Vetri rotti", che ha segnato l'inizio di un progetto pop influenzato dal punk. Il suo stile mescola energia e introspezione, e i suoi testi affrontano tematiche personali e universali. Nel 2024 firma con Sorry Mom! con la quale pubblica il singolo "Cadillac".