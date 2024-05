In anteprima il video "Palcoscenico" interpretato Caroline Pagani

Milano, 13 mag. (askanews) - In anteprima il video del brano "Palcoscenico" cover di Herbert Pagani, interpretato dalla sorella Caroline Pagani, di cui Caroline è sceneggiatrice, regista e interprete. Per la regia di Caroline Pagani, Luca Pili e Flavio Brunelli, le riprese video sono a cura di Luca Pili e Flavio Brunelli, mentre il montaggio video è di Luca Pili.

Il brano è un viaggio surreale e spiritoso nel mondo del Teatro, visto anche attraverso gli occhi degli artisti, ambientato a Venezia, città-palcoscenico per eccellenza, un'interpretazione al femminile dissacrante, emozionante e divertente, omaggio al mondo del Teatro, alla vita degli artisti e sguardo critico sul mondo dello show business, un'esperienza che affonda le radici nella storia e si tuffa nel presente. Nel cuore di "Palcoscenico" si trova una narrazione avvincente che mescola elementi di commedia, dramma e sperimentazione teatrale.

Il video "Palcoscenico" è una mia interpretazione al femminile del dissacrante brano di mio fratello, omaggio al mondo del teatro, alla vita degli artisti, e anche sguardo critico sul mondo dello show business. Rivela un amore per la musica, la danza e l'arte, oltre che per l'Amore stesso, esplorando fino in fondo cosa siamo capaci di fare per amore - dichiara Caroline Pagani - È un video spiritoso, buffo, surreale, divertente che mostra il mondo del Teatro in tutti i suoi aspetti, soprattutto quello del dietro le quinte, del backstage. È girato in un teatro all'italiana e nella città palcoscenico per eccellenza: Venezia. La città lagunare è animata come se fosse pronta per uno spettacolo all'aperto. E non solo le strade, ma anche la maestosa laguna stessa diventa teatro, dando vita a momenti, che s'ispirano alla pittura preraffaelita, come la morte di Ofelia di Shakespeare. Nel video due sontuose dimore affacciate sul Canal Grande diventano il palcoscenico di tragedie leggendarie, con eroine scespiriane come Cleopatra, Desdemona e Giulietta .