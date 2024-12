Milano, 18 dic. (askanews) - In anteprima il video "Icarus" dell'artista boema Giudi, che propone la sua musica d'atmosfera con un tocco di spiritualità. Giudi ha spesso collaborato con esponenti di diverse scene musicali, dalla Classica all'Hyperpop. Da sempre sostenitrice della diversità e dell'uguaglianza nella società, tramite la sua musica, i suoi testi e i video esprime concetti come spiritualità, attivismo sociale, salute mentale, queer e femminismo.

"Chemical Wedding" è il titolo del suo album di debutto, pubblicato lo scorso 15 novembre durante la luna piena. Il sole e la luna, il fuoco e l'acqua rimandano ai simboli della dualità e si basano sul concetto di "Matrimonio Chimico", rimandando e descrivendo i contrasti della vita.

"Icarus" è il titolo dell'ultimo singolo; una nuova versione del brano, una reinterpretazione neoclassica che l'artista ha voluto inserire in questo nuovo album, accompagnata da un video prodotto in collaborazione con Karel Havlicek, celebre compositore ceco che ha lavorato con artisti del calibro di Hans Zimmer e creato musica per TV e film di Hollywood.

A proposito del brano l'artista aggiunge: "Ho scritto Icarus in un momento davvero difficile e di grande dolore per me; inizialmente è stata registrata solo una versione " unplugged", ma fin da subito ho pensato sarebbe potuta essere una buona occasione per collaborare con Karel Havlicek, in modo da portare il brano a un livello diverso ed ulteriore. Siamo stati entrambi così soddisfatti del risultato che abbiamo deciso di pubblicarlo come singolo e di produrre anche il videoclip ufficiale. "

Il videoclip è stato girato a Praga, interamente in un'unica ripresa per creare una sorta di tensione cinematografica. Alle suggestioni uditive della canzone, disponibile già sulle piattaforme streaming e in radio , si aggiungono quelle visuali realizzate dalla regista, Thea JaCobra.

Nel video sono stati utilizzati dei vestiti speciali prodotti in latex dall'artista e designer AGF Hydra.