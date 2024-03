In anteprima il video "Giorni Felici" di Flaconedivetro

Milano, 13 mar. (askanews) - In anteprima il video "Giorni Felici", nuovo singolo di Flaconedivetro, un brano estremamente malinconico, una vera e propria ode alla nostalgia.

Il timore di voltarsi indietro e riscoprirsi cambiati si mescola alla voglia di godersi un momento felice ancora per un attimo.

"Ho scritto questo pezzo dopo essere stato una settimana a Napoli. Tornato a Brescia, sono finito in quarantena e in quella lunga settimana mi ha accompagnato la lettura di un'opera estremamente significativa per me. Questo brano nasce dalle emozioni e dalla grande ispirazione che mi ha donato la graphic novel di Zuzu -Giorni Felici".

Il brano è una dedica all'opera. Attraverso Giorni Felici l'ascoltatore si immerge in un ricordo intenso, in un attimo cristallizzato nella memoria, nel suo piccolo Eden, per riviverlo con affetto ancora per un momento.

Il video di Giorni Felici mette in scena il viaggio compiuto da una troupe di videomaker nell'intento di realizzare un corto i cui protagonisti sono Adamo ed Eva. Adamo ed Eva rappresentano i giorni felici vissuti dall'uomo nell'Eden in un tempo lontano, giorni che non potranno mai essere più vissuti. Ma i passi compiuti da Adamo ed Eva nel paradiso terrestre si intrecciano al di fuori dello schermo con quelli della troupe. Nel compiersi di questo lungo viaggio, infatti, sono proprio i protagonisti a rendersi conto di star vivendo i propri giorni felici.