In anteprima il video "Frisbee" del cantautore romano UnFauno

Milano, 19 dic. (askanews) - In antaprima il video "Frisbee" di UnFauno. Il singolo prodotto da Axel Legit per Micidiale Records, dell'artista romano.

"Non riesco proprio a offendermi quando qualcuno mi dice che sono infantile. Perché cos'è per me l'infanzia? Due cose: fantasia e divertimento." dice UnFauno. Ed è proprio all'insegna di questi due elementi che è stato realizzato il videoclip di "Frisbee" con la sapiente e folle mano di Davide Santicola alla regia, che ha saputo catturare in tre minuti tutta la magia di un pomeriggio di gioco tra amici. "Facciamo che entriamo in un locale pieno di gente strana e poi il proprietario cattivo ci truffa a poker e poi tu ti vendichi e poi succede un casino?" "Ok dai!".

"Frisbee" è un "sogno lucido elettrico" fatto con il "fratellino" producer Axel Legit (Psicologi, Ariete). I due artisti si sono divertiti a immaginare una cornice musicale acida e duramente malinconica, proprio come i ricordi che racchiude: un'altra canzone di UnFauno che ci fa tuffare nel passato durante questo periodo invernale in cui ci sale un po' la nostalgia dell'infanzia, quando si hanno solo tre cose: un monopattino lento, un metabolismo veloce e il nostro amato "Frisbee".

CREDITS

Lyrics: UnFauno

Prodotta da: Axel Legit

Guest: Marco Canestrari

Mix & Master: Matteo Gabbianelli presso Kutso Noise Home

Regia: Davide Santicola

Con: Cezar Vernarelli, Daniela Barbato, Johnny DalBasso, Daniele Lunardi, Vera Fanchin, Sara d'Andrea, Jimmy Bax, Federica Balconi, Giorgia Felici, Lorenzo Saccotelli, Luca Wulzer, Anthony Wan, Sara Narzi, Stefania La Corte e ZOE

Con la straordinaria partecipazione di: Tommy

Copertina: Johnny DalBasso

Foto: Gerardo Massaro

Label: Micidiale Records