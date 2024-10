Milano, 24 ott. (askanews) - In anteprima il video "Forever There" del rocker Nicola Ferrari. Dopo i primi tre singoli Come back to me, Maryline e Falling Star, torna con Forever There, un brano acoustic rock che parla di un momento personale molto felice dove il protagonista esprime gioia e gratitudine, sperando che quel momento possa durare per sempre.

La canzone apre il primo Ep del cantautore sassolese, progetto che contiene, oltre ai primi quattro singoli anche due nuovi inediti, I'm Waiting e Glimmer of light (Etichetta IMC Produzioni Musicali-Radio Rossa Management, distribuzione Virgin Music Group).

Pur trattandosi di una concezione utopistica -spiega l'artista- spesso ci leghiamo particolarmente a certe canzoni perché sono capaci di riportarci ai momenti migliori avvenuti nel corso della nostra vita, anche se sono finiti. Ogni brano porta dentro una storia o un ricordo ed ogni volta che lo ascoltiamo ci sembra di rivivere certe sensazioni, che possono essere positive o negative, a seconda di ciò che la canzone rievoca in noi.

Il videoclip è stato girato a Sassuolo (Mo), sotto la direzione di Simone Gazzola. Produzione artistica ed arrangiamento sono a cura di Francesco Mignogna. Ph. Andrea Corradini.