In anteprima il video di "Verde" nuovo singolo di Valentina Tioli

Milano, 30 nov. (askanews) - In anteprima il video di "Verde" il nuovo singolo di Valentina Tioli, brano vincitore del Premio Lunezia Nuove Proposte 2023. Verde è un brano Indie - pop con influenze R&B scritto dall'artista e da Alfredo Rapetti Mogol (Cheope) composto e prodotto da Francesco Terrana, distribuito da ADA Music Italy. La canzone parla del coraggio di essere sè stessi, con i propri colori e sfumature, perchè anche se per tanti rimarremo solo un filo d'erba in mezzo a un prato, chi si accorgerà di noi e resterà al nostro fianco, lo farà solo per la nostra unicità.

Valentina Tioli è una cantautrice di genere Pop con influenze R&B e Indie. Nel 2013 è tra le protagoniste di X- Factor 7 nella squadra di Mika. In seguito a questa esperienza, l'artista si esibisce in tour in tutta Italia partecipando anche a diversi festival. Dopo essere arrivata due volte in finale a Sanremo giovani, Valentina vince il Premio Lunezia 2023 con la canzone "Verde", partecipa al "Deejay On Stage 2022" a Riccione, è tra i sei vincitori del New York Canta 2022, che le permette di cantare all'Oceana Theatre" a NY in onda su Rai2 e Rai Italia con ospiti come Clementino, Anna Tatangelo, Diodato. Nel dicembre 2021 vince il Christmas Contest, riceve udienza da Papa Francesco e canta al Concerto di Natale in Vaticano, in onda su Canale 5, l'anno seguente si classifica in semifinale per rappresentare San Marino all'Eurovision con la canzone "Never Looking back".