In anteprima il video di "Sognavo tanto" primo singolo di Niclo

Milano, 2 nov. (askanews) - In anteprima il video di "Sognavo tanto", il singolo d'esordio di Niclo, brano che è un riflesso della sua esperienza personale con l'amore, disponibile dallo stesso giorno negli store e sulle piattaforme digitali (Antibemusic/Believe).

"Con questo singolo - afferma Niclo - voglio comunicare la bellezza oggettiva dell'amore, ma anche il suo potere distruttivo quando ci rendiamo conto che non tutti amiamo allo stesso modo." Il video, con la regia di Lorenzo Goodman, è stato girato a Marigliano pittoresco paese nella provincia di Napoli che ha aggiunto un tocco speciale alla presentazione visiva della canzone.

Lorenzo Niccoli, in arte NICLO, è nato il 21 ottobre 2005 a Copertino, un paese nella provincia di Lecce. La sua passione per la musica ha avuto inizio quando aveva solo 7 anni. La musica è diventata il modo per ritrovare sé stesso, per esprimere le sue emozioni e per condividere le sfide dell'adolescenza. Man mano che è cresciuto, ha capito che questa passione stava diventando una vera e propria necessità. Lorenzo ha sempre avuto difficoltà a comunicare direttamente con le persone, ma la musica gli ha insegnato che dove le parole non possono arrivare, la musica può farlo. Lorenzo è una persona solare e motivata, che ama ascoltare chi ha intorno. Crede che ascoltare gli altri sia sinonimo di crescita personale. Una delle sue fortune è il fatto di non avere preconcetti e di essere molto aperto a nuove esperienze. È versatile in tutto ciò che fa perché ama scoprire novità.