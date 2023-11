In anteprima il video di "Narcisa" firmato Bruno Ferrò

Milano, 17 nov. (askanews) - In anteprima il video di "Narcisa", la nuova traccia firmata Bruno Ferrò.

Un pezzo che, attraverso il racconto di un'esperienza personale, tenta di sfatare il luogo comune, di moda specialmente in questi tempi, che il narcisismo renda invincibile la persona che ne è affetta, che la renda capace di soggiogare e ferire a morte tutti coloro che instaurino con essa una relazione.

Per questi, invece, c'è una via d'uscita evidente, anche se non sempre riescono a vederla subito: rendersi conto che Narcisa, in realtà, è debole, perché è malata. Di essa si deve avere pietà perché essa è una disabile psichica. Non deve fare paura.

E' Narcisa che ha paura, perché non vede gli altri, e quindi è sola, e perché è nient'altro che un fiore tra cent'altri. Muore di sé, Narcisa.

Bruno Ferrò nelle sue canzoni mescola a piacimento le sue due anime apparentemente inconciliabili: quella cantautorale e quella rock.