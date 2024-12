Milano, 3 dic. (askanews) - In anteprima il video di "Ghiaccio" nuovo brano di leomeconi, prodotto da Don Mescall già in radio e contenuto nel nuovo album "Heaven" (Zero4leo Music / The Orchard), in CD, già disponibile su tutte le piattaforme e gli store.

""Ghiaccio" è una ballad potente che concilia due grandi temi, l'amore e la morte. Chi vince? Per me - afferma leomeconi - l'amore riesce a vincere il dolore, a superare anche la perdita di una persona cara, perché la morte non è la fine se teniamo aperto il nostro cuore e anche se è dedicata ad una persona a me cara e quindi ad un vissuto della mia famiglia, la canzone esprime un concetto talmente universale che vorrei che tutti quelli che la ascolteranno trovassero forza e conforto."

Per raccontare "Ghiaccio", sono state raccolte le immagini di leomeconi sin da bambino con i suoi approcci alla musica: chitarre, tastiere, microfoni, fisarmoniche, unite ai filmati del suo percorso artistico ma anche personale. La salita sul palco di Bruce Springsteen allo Stadio San Siro di Milano il 5 luglio 2016 , l'incontro con Dodi Battaglia dei Pooh, che ha prodotto il suo primo album, i LOAD, la sua band, Don Mescall, produttore di questo nuovo album, senza dimenticare chi lo ha apprezzato sui palchi dal vivo anche nella sua Bologna. Ne è nato un Docu-video curato e montato da Federico Rettondini che ha attinto dall'archivio di famiglia di leomeconi tutti i materiali.

"Heaven" è l'album che segna un punto di svolta per leomeconi, all'anagrafe Leonardo Meconi nato a Bologna il 13-05-2004 un viaggio sonoro che riscopre il vero spirito del rock. Registrato tra Bologna, Dublino e Nashville, tre città con tradizioni musicali uniche, "Heaven" è un andare alle radici del rock e si distingue per l'autenticità del suono, un album che celebra la purezza dell'analogico.